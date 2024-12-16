Вітропарк на Закарпатті виробив перший мільйон кВт/год електроенергії

Вітропарк у Закарпатській області, який розпочав роботу на початку 2024 року, виробив перший мільйон кВт/год електроенергії. У межах проєкту продовжується розбудова інфраструктури та збільшення обсягу генерації.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

Також він нагадав, що на Волині триває будівництво вітрової електростанції, яка складатиметься з понад 20 вітротурбін. Крім того, на Хмельниччині завершують зведення однієї з двох вітрогенеруючих установок потужністю 2 МВт, котру планують ввести в експлуатацію на початку 2025 року.

За словами заступника керівника ОП, кожен із цих проєктів реалізовується інвесторами безпосередньо в громадах за підтримки ОВА із дотриманням необхідних екологічних норм.

Микита наголосив, що одним із пріоритетних напрямів розвитку та зміцнення української енергосистеми в умовах війни залишається електрогенерація з відновлюваних джерел, серед яких важливе місце займають вітрові електростанції. Водночас розбудова системи електрогенерації з відновлюваних джерел – одне із зобов'язань України в межах перемовин щодо вступу до Європейського Союзу, котре держава реалізовує попри воєнний стан.

Додамо, що у 2024 році в Україні встановили близько 44,6 МВт вітрових електростанцій, тоді як у 2023 році встановлена потужність нових ВЕС становила 238 МВт.

Нагадаємо, згідно з даними Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), станом на початок 2024 року загальна встановлена потужність українських ВЕС становила 1,9 ГВт, з яких 71% розташовані на тимчасово окупованій території. У 2022-2024 рр. в експлуатацію було введено три нові ВЕС потужністю 238 МВт, зокрема - вітроелектростанцію в Миколаївській області.

Також повідомлялося, що на Львівщині вже понад півроку працює найбільша на заході України вітрова електростанція. Вона генерує 5% від всього споживання області і здатна повністю забезпечити енергією три міста завбільшки як Самбір.