Темпи встановлення ВЕС в Україні цьогоріч значно знизились

У 2024 році в Україні встановили близько 44,6 МВт вітрових електростанцій, тоді як у 2023 році встановлена потужність нових ВЕС становила 238 МВт.

Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, передає "Укрінформ".

"Я би назвав цей рік провальним. Порівняно із минулим роком, коли були встановлені 238 МВт потужності, цьогоріч ми нарахували дві вітрові турбіни по 5,5 МВт та дві турбіни по 4,8 МВт", - зазначив він.

Конеченков повідомив, що в Україні також використовуються вживані турбіни, які пройшли реновацію. За рахунок цього були встановлені 13 турбін загальною потужністю близько 24 МВт.

За його словами, розвиток вітроенергетики в Україні стримують наступні фактори:

заборгованість на ринку електрики;

періодичне порушення зобов'язань уряду перед виробниками енергії із відновлюваних джерел;

недієвість механізму ринкової премії.

Нагадаємо, згідно з даними Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), станом на початок 2024 року загальна встановлена потужність українських ВЕС становила 1,9 ГВт, з яких 71% розташовані на тимчасово окупованій території. У 2022-2024 рр. в експлуатацію було введено три нові ВЕС потужністю 238 МВт, зокрема - вітроелектростанцію в Миколаївській області.

Також повідомлялося, що на Львівщині вже понад півроку працює найбільша на заході України вітрова електростанція. Вона генерує 5% від всього споживання області і здатна повністю забезпечити енергією три міста завбільшки як Самбір.