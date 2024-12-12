Темпы установления ВЭС в Украине в этом году значительно снизились

В 2024 году в Украине установили около 44,6 МВт ветровых электростанций, в то время как в 2023 году установленная мощность новых ВЭС составила 238 МВт.

Об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, передает "Укринформ".

"Я бы назвал этот год провальным. По сравнению с прошлым годом, когда было установлено 238 МВт мощности, в этом году мы насчитали две ветровые турбины по 5,5 МВт и две турбины по 4,8 МВт", — отметил он.

Конеченков сообщил, что в Украине также используются подержанные турбины, прошедшие реновацию. За счет этого было установлено 13 турбин общей мощностью около 24 МВт.

По его словам, развитие ветроэнергетики в Украине сдерживают следующие факторы:

задолженность на рынке электричества;

периодическое нарушение обязательств правительства перед производителями энергии из возобновляемых источников;

недейственность механизма рыночной премии.

Напомним, согласно данным Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), по состоянию на начало 2024 года, общая установленная мощность украинских ВЭС составляла 1,9 ГВт, из которых 71% расположены на временно оккупированной территории. В 2022–2024 гг. в эксплуатацию было введено три новых ВЭС мощностью 238 МВт, в том числе – ветроэлектростанцию в Николаевской области.

Также сообщалось, что на Львовщине уже более полугода работает крупнейшая на западе Украины ветровая электростанция. Она генерирует 5% от всего потребления области и способна полностью обеспечить энергией три города величиной с Самбор.