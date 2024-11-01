В Украине упростили условия кредитования для установки солнечных и ветровых электростанций

Кабинет Министров Украины расширил круг потенциальных получателей льготного кредитования на приобретение и установку гибридных систем электроснабжения в частных домохозяйствах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением, принятым на сегодняшнем заседании правительства.

Как отмечают в Минэнерго, после начала реализации программы по льготному кредитованию ведомство получило много обращений от украинцев об упрощении условий и расширении круга возможных получателей льготного кредитования.

В частности, принятыми изменениями предполагается увеличение общей площади объекта недвижимости с 250 до 300 кв. метров. Также в 2 раза увеличивается срок предоставления физлицом (получателем кредита) в банк копий документов, подтверждающих приобретение и ввод в эксплуатацию гибридной системы электроснабжения – с 90 до 180 календарных дней.

Кроме того, уточняется механизм установки гибридной системы электроснабжения: теперь можно устанавливать и производить монтаж приобретенного оборудования самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

Напомним, недавно правительство удвоило компенсации по программе Фонда Энергоэффективности "ГринДИМ". Теперь объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) могут получить не 1, а 2 млн грн на установку более мощных солнечных станций.

Заметим, что по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в сочетании с программой "ГринДИМ". ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Детальнее о государственных программах финансирования для компенсации затрат на альтернативные источники энергии читайте в материале Delo.ua.