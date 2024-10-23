В Украине увеличили компенсации ОСМД и ЖСК за установку солнечных панелей

Правительство удвоило компенсации по программе Фонда Энергоэффективности "ГринДИМ". Теперь объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) могут получить не 1, а 2 млн грн на установку более мощных солнечных станций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что данное решение касается крупных ОСМД/ЖСК площадью более 8 тысяч квадратных метров.

Также отменяется требование об обязательном наличии в многоквартирном доме индивидуального теплового пункта (ИТП).

В Минэнерго уверены, что благодаря этому еще больше украинцев смогут воспользоваться программой энергоэффективности.

Напомним, государственный Sense Bank подписал первое кредитное соглашение с объединением совладельцев многоквартирного дома. Целью кредитования является строительство солнечной электростанции мощностью 30 киловатт для обеспечения энергетических потребностей дома.

Энергокредиты для ОСМД могут стать настоящим "мейнстримом"

В свою очередь Сергей Мамедов, председатель правления Глобус Банка, отметил, что государственные программы по энергокредитованию значительно увеличивают возможности граждан избавиться от всех сложностей, связанных с энергоснабжением.

Он обратил внимание на то, что для тех ОСМД, которые не являются участниками программы "ГринДИМ" или компенсаторных программ от местных органов власти , кредит на приобретение и установку автономных солнечных электростанций является выгодной инвестицией, ведь окупаемость расходов на СЭС может составить до 3,5-4 лет. То есть, по его словам, уже через 1 год после уплаты кредита граждане смогут достаточно быстро вернуть проинвестированные в энергонезависимость средства.

Так, например, по ставкам 7% на первый год кредита и теоретически максимальных ставок на 2 и 3 года уплаты кредита (до 20% годовых) общая сумма займа для установления СЭС мощностью 30 кВт-ч. для стандартного многоквартирного дома на 100 квартир составит около 1,8 млн. грн. То есть финансовая нагрузка за установку СЭС на каждую квартиру будет равна 18 тыс. грн, а это всего 500 грн в месяц.

Энергокредиты для ОСМД могут стать настоящим мейнстримом, ведь это путь к полной энергонезависимости. Кроме того, высокая окупаемость будет побуждать ОСМД к более активному участию в программах энергокредитования”, — подытожил Сергей Мамедов.

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Напомним, что по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в сочетании с программой "ГринДИМ". ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.