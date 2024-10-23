В Україні збільшили компенсації ОСББ та ЖБК за встановлення сонячних панелей

Уряд подвоїв компенсації за програмою Фонду Енергоефективності “ГрінДІМ”. Відтепер об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати не 1, а 2 млн грн на встановлення більш потужних сонячних станцій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що дане рішення стосується великих ОСББ/ЖБК площею понад 8 тисяч метрів квадратних.

Також скасовується вимога щодо обов’язкової наявності у багатоквартирному будинку індивідуального теплового пункту (ІТП).

У Міненерго переконані, що завдяки цьому ще більше українців зможуть скористатися програмою енергоефективності.

Нагадаємо, державний Sense Bank підписав першу кредитну угоду з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Метою кредитування є зведення сонячної електростанції потужністю 30 кіловатів для забезпечення енергетичних потреб будинку.

Енергокредити для ОСББ можуть стати справжнім “мейнстримом”

Своєю чергою Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку, зазначив, що державні програми з енергокредитування значно збільшують можливості громадян позбутися всіх складнощів, пов’язаних з енергопостачанням.

Він звернув увагу на те, що для тих ОСББ, що не є учасниками програми “ГрінДІМ” або ж компенсаторних програм від місцевих органів влади, кредит на придбання та встановлення автономних сонячних електростанцій є вигідною інвестицією, адже окупність витрат на СЕС може скласти до 3,5-4 років. Тобто, за його словами, вже за 1 рік після сплати кредиту громадяни матимуть змогу досить швидко повернути проінвестовані в енергонезалежність кошти.

Так, приміром, за ставки 7% на перший рік кредиту та теоретично максимальних ставок на 2 і 3 роки сплати кредиту (до 20% річних) загальна сума позики для встановлення СЕС потужністю 30 кВт-год. для стандартного багатоквартирного будинку на 100 квартир складе близько 1,8 млн грн. Тобто фінансове навантаження за встановлення СЕС на кожну квартиру дорівнюватиме до 18 тис. грн, а це лише 500 грн на місяць.

“Енергокредити для ОСББ можуть стати справжнім “мейнстримом”, адже це шлях до повної енергонезалежності. Крім того, висока окупність спонукатиме ОСББ до більш активної участі в програмах енергокредитування”, — підсумував Сергій Мамедов.

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Нагадаємо, що за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ". ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.