В Україні видали перший кредит ОСББ на встановлення сонячної електростанції

Державний Sense Bank підписав першу кредитну угоду з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Метою кредитування є зведення сонячної електростанції потужністю 30 кіловатів для забезпечення енергетичних потреб будинку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що позику у розмірі 1 мільйон гривень видали в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". ОСББ з Вінниці залучила кредитні кошти на строк до 5 років.

Таке обладнання буде забезпечувати власні енергетичні потреби будинку.

"Це перше ОСББ з понад 39 тисяч зареєстрованих в Україні об’єднань якому вже сьогодні доступна повна енергетична незалежність. Ми будемо і надалі активно розвивати напрям пільгового кредитування енергетичних ініціатив всіх верств населення, як за рахунок державних програм, так і власними силами", - підкреслив голова правління Sense Bank Олексій Ступак.

Зауважимо, за два місяці банківські установи отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн.

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Нагадаємо, що за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ". ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Крім того, для бізнесу та громадян доступні наступні інструменти:

Розширена програма "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу на купівлю та встановлення електрогенераційних установок на газу. Сума пільгового кредиту — до 150 млн гривень, строк кредитування — до 10 років. Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, яке надають 19 найбільших банків України. Сума кредитів може становити до 25 млн євро. Термін кредиту — до 5–7 років.

Пільгове кредитування під 0% для домогосподарств на установку сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Сума кредиту — до 480 тис. грн. Термін кредитування — 10 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.