За два місяці українці взяли кредитів на енергообладнання на суму майже 4 млрд грн

З початку червня банки отримали 1356 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 4,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загальна профінансована потужність за наданими позиками бізнесу становить 50,4 мВт

Зазначається, що вже схвалено заявок (підписані угоди і ті, що незабаром будуть підписані) на суму 3,97 млрд грн.

За даними регулятора, клієнти вже користуються фінансуванням на суму 607 млн грн – така валова вартість портфеля кредитів, наданих юридичним особам на розбудову енергопотужностей.

Зокрема, за період з 29 липня до 04 серпня:

подано 162 заявки на суму 1,05 млрд грн;

схвалено 110 заявок на суму 403 млн грн;

надано 43 кредити загальним обсягом 94 млн грн.

Загальна профінансована потужність за наданими позиками бізнесу становить 50,4 мВт (попередні дані, які враховують близько 85% портфеля).

Як повідомляють в НБУ, найбільші обсяги коштів виділено на побудову СЕС (13 мВт) та газопоршневих когенераційних установок (13 мВт). Також фінансується купівля дизельних чи бензинових генераторів.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж останнього тижня громадянам надано 191 кредит загальним обсягом 15 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зараз становить 27 млн грн.

Кредитування розвитку енергетичної інфраструктури

Нагадаємо, за сприяння Національного банку 20 банків, яким належить понад 85% чистих активів, підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики. Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу, а також домогосподарств. Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування як для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, так і для побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму – від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі – не більше UIRD12M + 3%).

В Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.