За два месяца украинцы взяли кредиты на энергооборудование на сумму почти 4 млрд грн

С начала июня банки получили 1356 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 4,1 млрд. грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Общая профинансированная мощность по предоставленным займам бизнеса составляет 50,4 мВт

Отмечается, что уже одобрены заявки (подписаны соглашения и вскоре подписаны) на сумму 3,97 млрд грн.

По данным регулятора, клиенты уже пользуются финансированием на сумму 607 млн грн – такова валовая стоимость портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам на развитие энергомощностей.

В частности, за период с 29 июля по 04 августа:

подано 162 заявки на сумму 1,05 млрд грн;

одобрено 110 заявок на сумму 403 млн грн;

предоставлено 43 кредита общим объемом 94 млн грн.

Общая профинансированная мощность по предоставленным займам бизнеса составляет 50,4 мВт (предварительные данные, учитывающие около 85% портфеля).

Наибольшие объемы средств выделены на строительство СЭС (13 мВт) и газопоршневых когенерационных установок (13 мВт). Также финансируется покупка дизельных или бензиновых генераторов.

Кроме того, банки кредитуют и население. За последнюю неделю гражданам предоставлен 191 кредит общим объемом 15 млн грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц сейчас составляет 27 млн грн.

Кредитование развития энергетической инфраструктуры

Напомним, при содействии Национального банка 20 банков, которым принадлежит более 85% чистых активов, был подписан в июне 2024 года меморандум о готовности финансировать восстановление энергетики. Предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретения промышленных аккумуляторов, накопителей и т.д.

Базовая ставка кредитования в соответствии с меморандумом – от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а дальше – не более UIRD12M + 3%).

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.

Ранее правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.