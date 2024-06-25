Ведущие украинские банки подписали меморандум о приоритетном кредитовании развития энергетической инфраструктуры

В ходе банковского форума "Экономической правды" 25 июня 17 крупнейших банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщают " Экономическая правда " и пресс-служба Приватбанка.

Документ определяет стратегическое направление кредитной политики банков на финансирование инвестиционных проектов, отвечающих потребностям субъектов предпринимательства от микро и малых предприятий среднему и крупному бизнесу.

Согласно меморандуму, банки обязуются организовать доступное кредитование для предпринимателей, реализующих проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости Украины. К подписанию присоединились банки, чистые активы которых по состоянию на 1 мая 2024 составили более 83% от общих активов банковской системы Украины.

Согласно тексту меморандума, банки-подписанты обязуются прилагать усилия по организации доступного кредитования для предпринимателей, реализующих проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости страны.

В частности, подписантами стали: Райффайзен банк, А-Банк, УкрСиббанк, ОТП банк, МТБ банк, Банк Кредит Днепр, Кредобанк, ПУМБ, Сбербанк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Правэкс-Банк, Приватбанк, Глобус Банк.

Согласно сообщению условия кредитования обеспечивают гибкость, доступность и эффективность финансовой поддержки для реализации проектов, направленных на внедрение инновационных решений в сфере энергетики и энергоэффективности экономики Украины. Однако условия финансирования заемщиков будут определяться каждым банком отдельно, в соответствии с его собственной кредитной политикой.

Подачу заявок на льготное кредитование в сфере энергетики можно осуществлять в отделениях банков-подписантов или через другие каналы. Заявки будут рассматриваться в приоритетном порядке. Сумма кредита может составлять от 500 тысяч до 25 миллионов евро в зависимости от сегмента. Собственный вклад клиента должен составлять от 10 до 50% в зависимости от размера проекта. Валютой кредитования для малого и микро-бизнеса будет гривна.

Финансируемые проекты

Кредиты будут предоставляться на финансирование таких проектов:

Строительство солнечных, ветровых, биогазовых станций, электростанций на биомассе, газотурбинных и газопоршневых электростанций

Промышленные аккумуляторные батареи

Высокоманевренные накопительные электростанции

Когенерационные установки

Для ФЛП и малого бизнеса: энергоэффективные двери или окна, солнечные панели

Срок кредитования будет составлять от 5 до 7 лет. Льготное кредитование будет осуществляться по всей территории Украины, за исключением зон ведения боевых действий и оккупированных территорий. Стоимость кредита будет зависеть от учетной ставки НБУ.

Также возможно беззалоговое кредитование для малых проектов микро и малого бизнеса под поручительство.

Денежные потоки от проекта и существующего бизнеса будут основными источниками погашения кредитов. Возможна отсрочка погашения основной суммы кредита до 6-12 месяцев или до момента ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, Приватбанк открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.

"Доступные кредиты 5-7-9%" для энергетики

Следует добавить, что 12 мая Кабинет министров разрешил использование ТЭЦ и ТЭС программы льготного кредитования "5-7-9%" для финансирования восстановления поврежденного из-за боевых действий оборудования.

Менее чем через месяц Кабинет министров расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Теперь ее на средства предприниматели смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, работающие на газе.

предприниматели смогут профинансировать строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых установок. Максимальная сумма кредита – до 150 млн грн, срок – до 10 лет.