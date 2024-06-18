Правительство разрешило бизнесу покупать газовые электростанции по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Кабинет министров расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Теперь ее на средства предприниматели смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, работающие на газе. Соответствующее решение правительство приняло 18 июня.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По словам министерства экономики Юлии Свириденко, для бизнеса очень важно обеспечить непрерывность производства даже при отключениях электроэнергии. Поэтому по льготным кредитам теперь можно будет приобрести генерационные газовые установки.

Согласно сообщению, предприниматели смогут профинансировать строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых установок. Максимальная сумма кредита – до 150 млн грн, срок – до 10 лет.

Что предполагает программа

Программа предусматривает упрощение реализации распределенной генерации, а также предоставление финансовой государственной поддержки для установления генерирующих мощностей.

В рамках программы уже предпринят ряд мероприятий. А именно к 2 дням (ранее было 10) сокращены сроки выдачи и согласования ТУ на присоединение потребителей к электросетям и уменьшено количество документов для получения услуги. Также до 1 месяца (ранее было 3) сокращен срок предоставления услуги присоединения к газораспределительным системам и уменьшено количество необходимых документов.

Программа также позволяет покупать солнечные и ветровые электростанций, а также аккумуляторов. В правительстве надеются, что либерализация денежно-кредитной политики НБУ позволит более активно развивать малую распределенную генерацию.

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня правительство приняло постановление, которым расширяем сферу действия кредитной программы "5-7-9".

"Восстановление энергетики и развитие децентрализованной генерации – приоритет Правительства. Мы уже радикально сократили сроки согласований на присоединение к электросетям и газораспределительным системам, минимизировали количество необходимых документов, отменили процедуру отвода земли и оценку влияния на окружающую среду. Меньше бюрократии, чтобы ускорить решение" он.

Приватбанк предоставляет кредиты бизнесу на энергооборудование

Приватбанк открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.

Отмечается, что предприниматели и юридические лица могут получить кредиты в ПриватБанке для обеспечения энергонезависимости и энергоэффективности.

Добавим, что Национальный банк Украины также принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготные кредиты и гранты на энергооборудование.