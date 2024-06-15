Из-за отключения света более половины бизнесов может обанкротиться

Среди 300 клиентов среднего бизнеса Ощадбанка 80% на сегодняшний день не понимают, как им работать в условиях постоянных отключений света. 65% сказали, что для них отсутствие электроэнергии – это критично и предполагают возможность банкротства бизнеса.

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Об этом заявил заместитель директора департамента продаж микро-, малого и среднего бизнесаОщадбанка Денис Самчук, пишет FinClub.

Энергонезависимость бизнеса стала вопросом выживания украинской экономики

"Есть бизнесы, работа которых построена таким образом, что если их отключить, то такое предприятие может просто обанкротиться. Мы провели опрос среди 300 клиентов среднего бизнеса Ощадбанка. 80% на сегодняшний день не понимают, что им делать. 65% сказали, что для них отключение электроэнергии – это критично и близко даже к банкротству бизнеса", – подчеркнул Самчук.

В качестве примера он привел предприятия, продукция которых хранится в холодильных установках и для которых отключение электроэнергии является критическим.

"Сейчас предприятия спрашивают, какое энергооборудование им установить. До войны многие устанавливали солнечные панели, которые в этой ситуации не спасают. Кто-то устанавливал дизельные генераторы, но не все они обладают достаточной мощностью, чтобы обеспечить производство. Поэтому ситуация критическая", – убежден Самчук. .

Рассчитывать на себя

По мнению первого заместителя главы правления банка "Глобус" Елены Дмитриевой, каждый предприниматель должен в первую очередь рассчитывать на себя.

"Нам нужно идти по пути энергонезависимости. Каждое предприятие, каждый бизнес, который хочет остаться живым, должен для себя решить и осуществить проект энергонезависимости. Он должен понимать, что если государство не сможет решить, то он для себя это сделает", – подчеркнула она.

Как считает директор департамента устойчивого развития Укргазбанка Алексей Савин, нынешняя ситуация в энергетике создает спрос на кредиты на покупку энергооборудования.

"Запрос клиентов настолько велик, что работы хватит для всех банков", – заявил Савин.

По словам начальника управления корпоративных продаж ОТП Банка Валерия Терно, многие бизнесы имеют стартовые позиции, сформированные блекаутами осенью 2022 года.

"Сейчас в Украине, пожалуй, самый большой процент компаний, которые в целом обеспечены генераторами. То есть совсем небольшой старт уже сделан. Помимо собственно энергонезависимости каждого отдельного предприятия или домохозяйства, устанавливая солнечные панели или другое энергетическое оборудование, есть возможность продавать электроэнергию в сеть", - подчеркнул Тарно.

Льготные кредиты: в Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет про льготные кредиты и гранты на энергооборудование.

Ранее Правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.

Объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления.