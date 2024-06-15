Через відключення світла більше половини бізнесів може збанкрутувати

Серед 300 клієнтів середнього бізнесу Ощадбанку 80% на сьогодні не розуміють, як їм працювати в умовах постійних відключень світла. 65% сказали, що для них відсутність електроенергії – це критично і припускають можливість банкрутства бізнесу.

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Про це заявив заступник директора департаменту продажів мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Денис Самчук, пише FinClub.

Енергонезалежність бізнесу стало питанням виживання української економіки

"Є бізнеси, робота яких побудована таким чином, що якщо їх відключити, то таке підприємство може просто збанкрутувати. Ми провели опитування серед 300 клієнтів середнього бізнесу Ощадбанку. 80% на сьогодні не розуміють, що їм робити. 65% сказали, що для них відключення електроенергії – це критично і близько навіть до банкрутства бізнесу", – наголосив Самчук.

Як приклад він навів підприємства, продукція яких зберігається в холодильних установках і для яких відключення електроенергії є критичним.

"Зараз підприємства запитують, яке енергообладнання їм встановити. До війни багато хто встановлював сонячні панелі, які в цій ситуації не рятують. Хтось встановлював дизельні генератори, але не всі вони мають достатньо потужності, щоб забезпечити виробництво. Тому ситуація критична", – переконаний Самчук.

Розраховувати на себе

На думку першої заступниці голови правління банку "Глобус" Олени Дмітрієвої, кожен підприємець має в першу чергу розраховувати на себе.

"Нам треба йти шляхом енергонезалежності. Кожне підприємство, кожен бізнес, який хоче залишитися живим, має для себе вирішити і здійснити проєкт енергонезалежності. Він має розуміти, що якщо держава не зможе вирішити, то він для себе це зробить", – підкреслила вона.

Як вважає директор департаменту сталого розвитку Укргазбанку Олексій Савін, нинішня ситуація в енергетиці створює попит на кредити на придбання енергообладнання.

"Запит клієнтів настільки великий, що роботи вистачить для всіх банків", – заявив Савін.

За словами начальника управління корпоративних продажів ОТП Банку Валерія Терно, багато бізнесів мають стартові позиції, сформовані блекаутами восени 2022 року.

"Зараз в Україні, мабуть, найбільший відсоток компаній, які в цілому забезпечені генераторами. Тобто зовсім невеликий старт вже зроблений. Крім власне енергонезалежності кожного окремого підприємства чи домогосподарства, встановлюючи сонячні панелі чи інше енергетичне обладнання, є можливість продавати електроенергію в мережу", - підкреслив Тарно.

Пільгові кредити: в Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.