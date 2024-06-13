ПриватБанк надає кредити бізнесу на енергообладнання: які умови

ПриватБанк відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.

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Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що підприємці та юридичні особи можуть отримати кредити в ПриватБанку для забезпечення енергонезалежності та енергоефективності.

Які умови

Мікро та малий бізнес може отримати до 10 млн грн, причому кредити до 1 млн грн фінансуються без застави на строк до 2 років, а кредити від 1 до 10 млн грн до 5 років (із заставою обладнання або іншого майна).

Також ПриватБанк скасував комісію за видачу таких кредитів та встановив мінімальний аванс на рівні від 10% вартості обладнання.

Для клієнтів середнього та корпоративного бізнесу доступні кредити на суми від 10 млн грн на строк до 5 років.

“В умовах відсутності стабільного доступу до електроенергії в країні, наші бізнес-клієнти потребують швидких рішень щодо термінової купівлі альтернативних джерел електроенергії для підтримання безперебійного режиму роботу. Отримати кредит в ПриватБанку можна за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та швидким ухваленням рішення щодо фінансування”,- зазначив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

Заявку на отримання кредиту для альтернативного енергозабезпечення можна подати на сайті банку.

Пільгові кредити: в Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.