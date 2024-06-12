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Підприємці можуть продавати товари у розстрочку через ПриватБанк: як це зробити
Українські підприємці та малий бізнес можуть продавати свої товари та послуги у розстрочку через бота ПриватБанку @Privat_Invoice_bot.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Зазначається, що для того, щоб продавати товари у розстрочку з “Оплатою частинами” не обов'язково мати фізичний POS-термінал банку чи підключати сервіс інтернет еквайрингу чи інтеграцію з сервісом.
Купівля товарів у розстрочку через сервіси ПриватБанку
Як пояснюють у фінустанові, підприємці - клієнти ПриватБанку для оформлення оплати товарів у розстрочку з “Оплатою частинами” можуть виставити миттєвий рахунок клієнту прямо з компьютера чи смартфона продавця через Telegram-бота.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Покупець здійснює покупку в межах доступного йому ліміту кредитування, підтвердженого банком, а оплачує рахунок за допомогою "Приват24".
"Купівля товарів у розстрочку через сервіси ПриватБанку “Оплата частинами” та “Миттєва розстрочка” є найдоступнішою для клієнтів банку, оформити розстрочку можна миттєво на сайтах та в магазинах всіх найбільших українських мереж з продажу техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття та інших товарів", - зауважив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.
Він додав, що щомісяця українці купують у розстрочку через ПриватБанк товарів на 1,6 мільярда гривень.
Які послуги доступні у "Приват24 для бізнесу"
Раніше Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес-клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.
Також Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаній "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".
Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.
А нещодавно у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.