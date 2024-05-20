ПриватБанк встановив нульовий тариф на інтернет-еквайринг LiqРay до 15 липня

Приватбанк разом з Visa повідомили про запуск програми підтримки бізнесу, який продає свої товари через інтернет. Так, з 15 травня до 15 липня 2024 року для всіх нових користувачів сервісу Liqpay діятиме вільний тариф з 0% комісії на прийом платежів з карток.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

“Ми разом з понад 25 тисяч клієнтів сервісу впевнені, що LiqPay - найкраще рішення для бізнесу, щоб швидко почати та зручно приймати платежі на сайтах та у мобільних додатках, - зауважив керівник напрямку торгового еквайрингу Приватбанку Сергій Макаренко

Він додав, що сервіс найбільшого українського банку окрім безлічі технологічних переваг, на відміну від небанківських учасників ринку, є найбільш надійним та доступним.

Як скористатися програмою

Скористатися програмою підтримки бізнесу LiqРay для легкого старту та приймання платежів онлайн можна, зареєструвавшись на сайті.

Вільний тариф для нових клієнтів сервісу діятиме протягом терміну програми, якщо обіг за картками не перебільшує 50 000 грн.

LiqPay є провідним українським сервісом для здійснення інтернет-платежів на українському ринку, щодня українці оплачують через LiqPay понад 2 млн онлайн покупок.

За допомогою LiqРay підприємці та юридичні особи можуть зручно приймати платежі онлайн через web-сайти та мобільні додатки, та керувати своїм бізнесом. Для здійснення оплат LiqPay надає безліч платіжних методів: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токени та інше.

Всім користувачам LiqРay доступна можливість фіскалізації операцій за допомогою банківського власного сервісу ПРРО без додаткової оплати сервісу.

Нагадаємо, клієнти Приватбанку зможуть отримати щомісячний кешбек до 25 тис грн за отримання чи відправку міжнародних переказів на картку Visa.