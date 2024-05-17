Українці можуть отримати в Приватбанку кешбеки за міжнародні перекази на картки Visa

Клієнти Приватбанку зможуть отримати щомісячний кешбек до 25 тис грн за отримання чи відправку міжнародних переказів на картку Visa.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Як отримати кешбек

Зазначається, що програма кешбеку діятиме з 15 травня до 15 вересня 2024 року. Щоб отримати кешбек до міжнародних переказів, потрібно зареєструватися на сайті банку та надіслати або отримати будь який міжнародний переказ на суму від 500 грн з карткою Visa від Приватбанку та оплатити щонайменше дві покупки на загальну суму від 100 грн будь-якою карткою Visa від ПриватБанку в магазинах чи інтернеті в Україні або за кордоном.

Щомісяця серед учасників програми розігруватимуть 280 кешбеків на суму від 250 до 2500 грн. Максимальний кешбек 25 тис грн буде розіграний за підсумками акції.

В програмі беруть участь усі види термінових грошових переказів і міжнародних платежів, що доступні для отримання та надсилання в Приватбанку включаючи отримання грошової допомоги від міжнародних благодійних організацій.

Міжнародні перекази на картку Visa можна отримати або надіслати (з урахуванням встановлених обмежень військового стану) через веб версію або мобільний банк Приват24, у банкоматі чи терміналі самообслуговування Приватбанку та за телефоном Сервісного центру банку 3700.

Нагадаємо, Приватбанк запустив нову програму кешбеків для клієнтів, які активно користуються безпечними та зручними переказами коштів за номером телефону.

Приватбанк запустив програму знижок і кешбеку "Привіт"

Приватбанк запустив нову програму персональних знижок та кешбеків для клієнтів. Спеціальні пропозиції для кожного користувача підбиратиме штучний інтелект, ґрунтуючись на персональних характеристиках кожного користувача.

Вже у травні понад 18,5 мільйонів клієнтів фінустанови отримають пропозиції вигідних покупок та персональних знижок і кешбеків від топових українських брендів та компаній в новій програмі лояльності "Привіт", що тепер є у кожному Приват24.

Щоб заощаджувати кошти, достатньо активувати пропозицію в програмі "Привіт" та відразу ж отримувати кешбеки та робити покупки зі знижками. Кількість активованих пропозицій не обмежена.