Приватбанк запускає кешбеки за перекази за номером телефону

Приватбанк запускає нову програму кешбеків для клієнтів, які активно користуються безпечними та зручними переказами коштів за номером телефону.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що з початку травня протягом 4-х місяців кожний грошовий переказ від 100 грн за номером телефону в Приват24 на картку Visa дає можливість клієнтам виграти кешбек від 200 до 2000 грн та один з 8 iPhone 15.

Сьогодні понад 4 мільйонів клієнтів Приватбанку вже підключили послугу, яка дозволяє здійснювати перекази коштів на картки за номером телефону та не передавати дані своєї картки. Робити безпечні перекази за номером телефону можна на картки клієнтів як Приватбанку, так і інших банків, в тому числі закордонних.

Як скористатися послугою

Щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", достатньо в мобільному застосунку Приват24 натиснути на своє фото профілю, обрати розділ "Налаштування" та перейти в меню "Платіжні налаштування", вибрати картку за замовчуванням і натиснути "Встановити".

Щоб переказати гроші за номером телефону у мобільному Приват24 треба перейти до сервісів, натиснути "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, вибрати одержувача з телефонної книги або ввести його номер телефону замість номеру картки. Гроші надійдуть одержувачеві онлайн.

Для участі в програмі кешбеків за перекази за номером телефону з Visa треба зареєструватися в акції. В розіграші кешбеків та Phone 15 бере участь кожен переказ з Visa за номером телефону від 100 грн, здійснений в період дії програми.

Приватбанк запустив програму знижок і кешбеку "Привіт"

Приватбанк запустив нову програму персональних знижок та кешбеків для клієнтів. Спеціальні пропозиції для кожного користувача підбиратиме штучний інтелект, ґрунтуючись на персональних характеристиках кожного користувача.

Вже у травні понад 18,5 мільйонів клієнтів фінустанови отримають пропозиції вигідних покупок та персональних знижок і кешбеків від топових українських брендів та компаній в новій програмі лояльності "Привіт", що тепер є у кожному Приват24.

Щоб заощаджувати кошти, достатньо активувати пропозицію в програмі "Привіт" та відразу ж отримувати кешбеки та робити покупки зі знижками. Кількість активованих пропозицій не обмежена.