Приватбанк запускает кэшбеки за переводы по номеру телефона

Приватбанк запускает новую программу кэшбеков для клиентов, активно пользующихся безопасными и удобными переводами средств по номеру телефона.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что с начала мая в течение 4 месяцев каждый денежный перевод от 100 грн по номеру телефона в Приват24 на карту Visa дает возможность клиентам выиграть кэшбек от 200 до 2000 грн и один из 8 iPhone 15.

Сегодня более 4 миллионов клиентов Приватбанка уже подключили услугу, позволяющую осуществлять перевод средств на карты по номеру телефона и не передавать данные своей карты. Делать безопасные переводы по телефону можно на карточки клиентов как Приватбанка, так и других банков, в том числе зарубежных.

Как воспользоваться услугой

Чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по телефону", достаточно в мобильном приложении Приват24 нажать на свое фото профиля, выбрать раздел "Настройки" и перейти в меню "Платежные настройки", выбрать карту по умолчанию и нажать "Установить".

Чтобы перевести деньги по телефону в мобильном Приват24 нужно перейти к сервисам, нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне выбрать получателя из телефонной книги или ввести его номер телефона вместо номера карты. Деньги поступят получателю онлайн.

Для участия в программе кэшбеков за переводы по телефону с Visa нужно зарегистрироваться в акции. В розыгрыше кэшбеков и Phone 15 принимает участие каждый перевод с Visa по телефону от 100 грн, совершенный в период действия программы.

Приватбанк запустил программу скидок и кэшбека "Привет"

Приватбанк запустил новую программу персональных скидок и кэшбеков для клиентов. Специальные предложения для каждого пользователя будут подбирать искусственный интеллект, основываясь на персональных характеристиках каждого пользователя.

Уже в мае более 18,5 миллиона клиентов финучреждения получат предложения выгодных покупок и персональных скидок и кэшбеков от топовых украинских брендов и компаний в новой программе лояльности "Привет", которая теперь есть в каждом Приват24.

Чтобы сэкономить средства, достаточно активировать предложение в программе "Привет" и сразу же получать кэшбеки и делать покупки со скидками. Количество активированных предложений не ограничено.