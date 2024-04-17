ПриватБанк обновил "Конверты" для краудфандинга, завершив бета-тестирование услуги.

За 2,5 месяца от старта работы бета-версии "Конвертов" команда банка получила более 500 предложений по усовершенствованию услуги. Так, обновленная версия услуги позволяет, в частности, пополнять волонтерский или собственный конверт с любой карты других банков и цифровых кошельков через Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

В финучреждении напомнили, что публичная версия услуги "Конверты" была создана, прежде всего, для волонтеров и благотворителей, чтобы вместе собирать средства на добрые дела, гуманитарные проекты и поддержку ВСУ. Также "Конверты" могут помочь каждому клиенту эффективно и разумно управлять собственными финансами.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, за два с половиной месяца от старта работы бета-версии "Конвертов", от первых пользователей услуги команда банка получила более 500 предложений по усовершенствованию услуги, большинство из которых уже учтены при запуске услуги. Банк продолжает развитие новой услуги и будет расширять функционал с каждым обновлением "Конвертов".

"Мы разработали новую услугу, понимая важность удобных, доступных и прозрачных банковских инструментов для волонтеров и приближения нашей Победы, поэтому мы предложили благотворителям и всем желающим стать первыми пользователями услуги и усовершенствовать Конверты", - отметил Мусиенко.

"Спасибо всем, кто уже собирает донать на "Конверты", потому что по итогам первых месяцев работы сервиса украинцы чаще всего открывают "Конверт" для сбора средств на помощь ВСУ и другие добрые дела", - отметил он.

В ПриватБанке отмечают, что обновленная версия "Конвертов" позволяет пополнять волонтерский или собственный конверт с любой карты других банков и цифровых кошельков через Apple Pay и Google Pay. Для волонтеров важно то, что "Конверты" дают возможность объединять усилия ради одной цели, перечисляя средства с нескольких сборов на один "Конверт".

В частности, уникальной особенностью услуги является то, что "Конвертом" можно напрямую оплачивать покупки или услуги, не обналичивая карты или снимая наличные - если добавить в кошелек Google Pay или Apple Pay. Также с конвертов можно свободно переводить средства на свои карточки, карточки других лиц и на конверты друзей, знакомых, членов семьи и т.д.

Как открыть "Конверт" в Приват24

Открыть свой "Конверт" можно прямо в приложении "Приват24" - через меню "Конверты" или меню "Кошелек".

1. Перейдите в меню "Конверты – создать Конверт".

2. Выберите или напишите название "Конверта".

3. Укажите валюту "Конверта".

4. Добавьте описание.

5. Укажите цель "Конверта".

6. Подпишите заявление на создание "Конверта".

Напомним, бета-версию услуги "Конверты" ПриватБанк запустил в январе 2024 года.

Также добавим, что ПриватБанк запустил мгновенное открытие банковского счета для работающих и предоставляющих услуги в сфере ИТ украинских предпринимателей. Теперь для открытия нового счета на сайте банка нужно пройти 6 простых шагов, что будет занимать не больше 5 минут.