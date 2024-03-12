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Банки
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Приватбанк запустил мгновенное открытие счета для ИТ-предпринимателей

Приватбанк запустил мгновенное открытие счета для ИТ-предпринимателей
Фото: пресс-служба Приватбанка

Приватбанк запустил мгновенное открытие банковского счета для украинских предпринимателей, работающих и оказывающих услуги в сфере ИТ. Теперь для открытия нового счета на сайте банка нужно пройти 6 простых шагов, что займет не больше 5 минут.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что специальная программа обслуживания ИТ ФЛП Приватбанка кроме бесплатного открытия и обслуживания счета включает специальный льготный тариф "ИТ-эксперт", бесплатный валютообмен и круглосуточную продажу валюты, простое управление финансами через мобильное приложение и весь необходимый в работе ИТ специалистов функционал.

Какие бонусы для ИТ-предпринимателей

Как сообщают в Приватбанке, тарифы на перечисление средств на личную карту составляет не более 50 грн и действует удлиненная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты изо дня в день без комиссии.

Также для предпринимателей ИТ-отрасли действует упрощенный валютный контроль: платежи до 400 000 грн (в экв.) зачисляются автоматически.

Кроме того, фрилансеры, работающие на основании оферты из Upwork, Google, Payoneer и других платформ, могут пользоваться автоматизированной платформой передачи в банк документации ВЭД.

"Управлять финансами ИТ-предприниматели могут как через сайт и приложение "Приват24 для бизнеса", так и через меню "Бизнес" обычного Приват24", - отмечают в финучреждении.

Там обращают внимание, что интеграция Приват24 с сервисом Payoneer дает возможность быстрого создания аккаунта и зачисления средств на счет ФЛП.

Как сообщается, на сегодняшний день каждый девятый из более чем 1,3 миллиона ФЛП и корпоративных клиентов ПриватБанка работает в сфере ИТ.

Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"

Ранее Приватбанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты ПриватБанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.