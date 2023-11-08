В "Приват24" запустили продажу валюты физлицами-предпринимателями

Украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц, сообщают в пресс-службе Приватбанка. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму операции и подписать SmartID.

Как отметил член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев, банк продолжает расширение функционала для физлиц-предпринимателей в "Приват24", чтобы сделать их обслуживание еще более удобным.

Таким образом, теперь, если предпринимателю нужно продать валюту, ему не обязательно заходить в "Приват24 для бизнеса", поскольку эту и многие другие базовые операции можно сделать в обычном "Приват24" для физлиц. По данным банка, на сегодняшний день услугами "Приват24" пользуются более 80 тысяч ФЛП, причем за год количество пользователей приложения увеличилось на 70%.

Кроме продажи валюты, в меню "Бизнес" предприниматели могут, в частности, осуществлять платежи со своего текущего счета на карточки и счета физических или юридических лиц и предпринимателей, платить налоги, пересматривать балансы и выписки по счетам.

Отметим, что еще в 2021 году Приватбанк запустил для ФЛП круглосуточную торговую сессию в "Приват24 для бизнеса", позволяющую предпринимателям в случае необходимости продавать валюту в любое время суток, а не только при работе стандартной торговой сессии на валютном рынке.

Напомним также, что в августе в "Приват24 для бизнеса" была запущена услуга проверки деловой репутации контрагентов - как юрлиц, так и физлиц-предпринимателей. В частности, доступны данные о наличии кредитной истории, обременениях движимого имущества, запрете на участие в тендерах, судебных делах, а также налоговые данные.

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