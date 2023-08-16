ПриватБанк позволил клиентам онлайн проверять репутацию контрагентов

Государственный ПриватБанк запустил для бизнес-клиентов услугу "Досье деловой репутации". Теперь предприниматели смогут в режиме онлайн узнать больше о своих партнерах по бизнесу, оценить финансовые риски сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Как проверить деловую репутацию украинских компаний и ФЛП в "Приват24 для бизнеса"

В мобильном приложении необходимо перейти в меню "Услуги", выбрать "Досье деловой репутации", ввести ЕГРПОУ или ИНН контрагента и нажать "Искать".

В веб-версии алгоритм действий схож. В каталоге услуг нужно в поиске выбрать "Досье деловой репутации", после перехода на новую страницу необходимо нажать "Подключить", затем "Открыть". Для просмотра информации по контрагенту необходимо ввести ЕГРПОУ или ИНН и нажать "Искать".

Поиск информации о бизнесе через Приват24 — информация и данные

Если следовать таким маршрутам, то на экране пользователь увидит следующую информацию о компании:

актуальные регистрационные данные;

наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй;

данные об обременении движимого имущества;

запреты на участие в тендерах;

налоговые данные;

данные о судебных делах и производстве.

В режиме реального времени можно мониторить изменения деловой репутации по своим компаниям и контрагентам. Чтобы активировать мониторинг в услуге "Досье деловой репутации", нужно нажать "Настройки мониторинга" и "Подключить". После этого выбрать "Добавить компанию", где ввести ЕГРПОУ или ИНН и нажать "Добавить".

Свои компании и первые 3-х контрагентов можно мониторить бесплатно. На главной странице "Приват24 для бизнеса" будут сообщать об изменениях в досье контрагента.

Напомним, что все предприниматели, начавшие пользоваться приложением ПриватБанка "Терминал" до 15 августа, будут принимать платежи без комиссий. Бизнес активно использовал "Терминал" во время блекаутов осенью и зимой. Ведь при отключении электричества платить бесконтактными картами и гаджетами можно через приложение "Терминал", а также с помощью платежного QR кода и Приват24.