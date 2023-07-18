ПриватБанк запустил бесплатные переводы в Украину вместе с ZEN.com

Государственный ПриватБанкт и международная финтех-компания ZEN.com с 18 июля запускают сервис быстрых денежных переводов на карты и номера счетов IBAN ПриватБанка. В течение трех месяцев, до 18 октября 2023 воспользоваться услугой можно будет без комиссии.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, передает пресс-служба банка.

Чтобы бесплатно отправить деньги через ZEN.COM и PrivatMoney, необходимо сделать следующие шаги:

Загрузить приложение ZEN.COM и зарегистрироваться; Выбрать валюту для перевода (EUR или USD); Выбрать способ перевода и ввести номер карты или IBAN-счета получателя; Проверить, чтобы в разделе "Тип перевода" был указан PrivatMoney и подтвердить перевод.

Поэтому после регистрации клиент получит один мультивалютный счет с виртуальной картой.

С июля 2023 регистрация в приложении ZEN.COM открыта для всех граждан Украины. В ПриватБанке отмечают, что еще в июне европейский финансовый сервис ZEN.COM стал партнером системы международных переводов PrivatMoney.

Напомним также, что с апреля по середину сентября 2023 года украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в ПриватБанке бесплатно, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.