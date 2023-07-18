ПриватБанк запустив безкоштовні перекази в Україну разом з ZEN.com

Державний ПриватБанкт та міжнародна фінтех-компанія ZEN.com з 18 липня запускають сервіс швидких грошових переказів на картки та номери рахунків IBAN ПриватБанку. Впродовж трьох місяців, до 18 жовтня 2023 року скористатися послугою можна буде без комісії.

Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, передає пресслужба банку.

Щоб безкоштовно надіслати кошти через ZEN.COM та PrivatMoney, необхідно зробити наступні кроки:

Завантажити додаток ZEN.COM та зареєструватися; Вибрати валюту для переказу (EUR або USD); Обрати спосіб переказу та ввести номер картки або IBAN-рахунку одержувача; Перевірити, щоб у розділі "Тип переказу" було зазначено PrivatMoney та підтвердити переказ.

Тому після реєстрації клієнт отримає один мультивалютний рахунок із віртуальною карткою.

З липня 2023 року реєстрація в додатку ZEN.COM відкрита для всіх громадян України. У ПриватБанку зауважують, що ще у червні європейський фінансовий сервіс ZEN.COM став партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney.

Нагадаємо також, що з квітня до середини вересня 2023 року українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільнідодатки банківBank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.