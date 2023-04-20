Українці отримали з Польщі через ПриватБанк вдвічі більше грошових переказів у квітні

У квітні клієнти ПриватБанку отримували з Польщі на картки в середньому 250 переказів щодоби, тоді як у березні в середньому до 100 переказів на день.

Про це 20 квітня повідомила пресслужба ПриватБанку.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зауважив, що українці отримали через держбанк вдвічі більше грошових переказів з Польщі після запровадження безкоштовних переказів через Приват24 з карток польських та німецьких банків.

В пресслужбі уточнюють, що до кінця липня клієнти банку зможуть надсилати безкоштовні перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у Приват24.

Крім того, як стало нещодавно відомо, з квітня до середини вересня 2023 року українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union в ПриватБанку безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб та мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.

Грошові перекази Western Union з польських банків можна буде здійснювати без комісії також до Ощадбанку до 15 вересня.

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