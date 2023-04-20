Украинцы получили из Польши через ПриватБанк вдвое больше денежных переводов в апреле

В апреле клиенты ПриватБанка получали из Польши на карты в среднем 250 переводов в сутки, тогда как в марте в среднем до 100 переводов в день.

Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко отметил, что украинцы получили через госбанк вдвое больше денежных переводов из Польши после введения бесплатных переводов через Приват24 с карт польских и немецких банков.

В пресс-службе уточняют, что до конца июля клиенты банка смогут присылать бесплатные переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в Приват24.

Кроме того, как стало недавно известно, с апреля до середины сентября 2023 года украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в ПриватБанке бесплатно, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.

Денежные переводы Western Union с польских банков можно будет осуществлять без комиссии также в Ощадбанк до 15 сентября.

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