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Категорія
Банки
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ПриватБанк зробив безкоштовними перекази на свої картки з польських та німецьких карток: як це зробити

приватбанк, картки
Фото: Depositphotos

Державний ПриватБанк зробив безкоштовними протягом березня-липня перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у "Приват24". Про це йдеться у повідомленні держбанку.

Миттєвий переказ із закордонної картки на картку ПриватБанку можна здійснити за декілька кліків у вебверсії або мобільному "Приват24" (меню "Сервіси" → "Перекази" → "На картку").

Під час вибору картки відправника треба зазначити реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій.

Нагадаємо також, що з березня ПриватБанк запустив ідентифікацію нових клієнтів через "Приват24" та сервіс державних послуг "Дія".

В грудні ж ПриватБанк надав клієнтам можливість отримувати міжнародні грошові перекази IntelExpress без комісії та в цілодобовому режимі через мережу терміналів самообслуговування банку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов