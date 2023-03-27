ПриватБанк зробив безкоштовними перекази на свої картки з польських та німецьких карток: як це зробити

Державний ПриватБанк зробив безкоштовними протягом березня-липня перекази на власну картку з карток польських та німецьких банків у "Приват24". Про це йдеться у повідомленні держбанку.

Миттєвий переказ із закордонної картки на картку ПриватБанку можна здійснити за декілька кліків у вебверсії або мобільному "Приват24" (меню "Сервіси" → "Перекази" → "На картку").

Під час вибору картки відправника треба зазначити реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій.

Нагадаємо також, що з березня ПриватБанк запустив ідентифікацію нових клієнтів через "Приват24" та сервіс державних послуг "Дія".

В грудні ж ПриватБанк надав клієнтам можливість отримувати міжнародні грошові перекази IntelExpress без комісії та в цілодобовому режимі через мережу терміналів самообслуговування банку.

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