ПриватБанк сделал бесплатными переводы на свои карты с польских и немецких карт: как это сделать

Государственный ПриватБанк сделал бесплатными в течение марта-июля переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в "Приват24". Об этом говорится в сообщении госбанка.

Мгновенный перевод с заграничной карты на карту ПриватБанка можно осуществить за несколько кликов в веб-версии или мобильном "Приват24" (меню "Сервисы" → "Переводы" → "На карту").

При выборе карты отправителя нужно указать реквизиты своей заграничной карты, и такой перевод банк осуществит без комиссий.

Напомним также, что с марта ПриватБанк запустил идентификацию новых клиентов через "Приват24" и сервис государственных услуг "Дія".

В декабре же ПриватБанк дал клиентам возможность получать международные денежные переводы IntelExpress без комиссии и в круглосуточном режиме через сеть терминалов самообслуживания банка.

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