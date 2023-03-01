В Приват24 запустили новую процедуру идентификации клиентов

Государственный ПриватБанк запустил идентификацию новых клиентов через Приват24 и сервис государственных услуг "Дія".

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Теперь после установки мобильного Приват24 новые клиенты могут подтянуть свои персональные документы из приложения "Дія", - разъяснили в банке.

После прохождения идентификации необходимо будет открыть Digital карту. После этого новый клиент сможет пользоваться услугами банка.

Напомним, ранее ПриватБанк запустил для бизнеса возможность подготовить платежи даже без интернета. Доступ в приложение "Приват24 для бизнеса" без интернет-соединения возможен при наличии биометрии как на устройстве, так и в самом приложении.