- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
В Приват24 запустили новую процедуру идентификации клиентов
Государственный ПриватБанк запустил идентификацию новых клиентов через Приват24 и сервис государственных услуг "Дія".
Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.Забронювати участь
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
"Теперь после установки мобильного Приват24 новые клиенты могут подтянуть свои персональные документы из приложения "Дія", - разъяснили в банке.
После прохождения идентификации необходимо будет открыть Digital карту. После этого новый клиент сможет пользоваться услугами банка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее ПриватБанк запустил для бизнеса возможность подготовить платежи даже без интернета. Доступ в приложение "Приват24 для бизнеса" без интернет-соединения возможен при наличии биометрии как на устройстве, так и в самом приложении.