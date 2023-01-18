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В Одессе запустили оплату парковки через Приват24
ПриватБанк и коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" реализовали совместный проект оплаты услуг по парковке через Приват24 на площадках для платной парковки.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
Отмечается, что совершить транзакцию можно в несколько кликов: открыть приложение Приват24 и отсканировать QR-код, размещенный на информационных табличках площадок для платной парковки.
При первой транзакции следует указать марку и номер транспортного средства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщили в ПриватБанке, обмен данными по уплате настроен в режиме реального времени. Информацию об уплате и продолжительности инспекторы по парковке Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета получают сразу. Следовательно, водитель может не волноваться о штрафах или предупреждениях.
На старте проекта оцифровки одесских парковочных мест клиенты ПриватБанка имеют возможность оплатить через Privat24 услуги по парковке по следующим локациям:
- площадь Привокзальная;
- площадь Екатерининская;
- улица Ланжероновская (от ул. Пушкинской до ул. Гаванной);
- улица Ришельевская (от ул. Ланжероновской до ул. Греческой);
- улица Екатерининская (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);
- улица Гаванна (от ул. Дерибасовской до пер. Маяковского);
- улица Дерибасовская (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).
Список площадок для платной парковки с возможностью онлайн расчетов через Privat24 будет постоянно увеличиваться.