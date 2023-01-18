В Одессе запустили оплату парковки через Приват24

ПриватБанк и коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" реализовали совместный проект оплаты услуг по парковке через Приват24 на площадках для платной парковки.

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Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что совершить транзакцию можно в несколько кликов: открыть приложение Приват24 и отсканировать QR-код, размещенный на информационных табличках площадок для платной парковки.

При первой транзакции следует указать марку и номер транспортного средства.

Как сообщили в ПриватБанке, обмен данными по уплате настроен в режиме реального времени. Информацию об уплате и продолжительности инспекторы по парковке Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета получают сразу. Следовательно, водитель может не волноваться о штрафах или предупреждениях.

На старте проекта оцифровки одесских парковочных мест клиенты ПриватБанка имеют возможность оплатить через Privat24 услуги по парковке по следующим локациям:

площадь Привокзальная;

площадь Екатерининская;

улица Ланжероновская (от ул. Пушкинской до ул. Гаванной);

улица Ришельевская (от ул. Ланжероновской до ул. Греческой);

улица Екатерининская (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);

улица Гаванна (от ул. Дерибасовской до пер. Маяковского);

улица Дерибасовская (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).

Список площадок для платной парковки с возможностью онлайн расчетов через Privat24 будет постоянно увеличиваться.