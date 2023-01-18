В Одесі запустили оплату парковки через Приват24

ПриватБанк та комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" реалізували спільний проєкт оплати послуг з паркування через Приват24 на майданчиках для платного паркування.

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Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що здійснити транзакцію можливо у декілька кліків: відкрити додаток Приват24 та відсканувати QR-код, розміщений на інформаційних табличках майданчиків для платного паркування.

При першій транзакції потрібно вказати марку та номер транспортного засобу.

Як повідомили у ПриватБанку, обмін даними щодо сплат налаштовано в режимі реального часу. Інформацію про сплату та її тривалість інспектори з паркування Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради отримують відразу. Відтак водій може не хвилюватися про штрафи чи попередження.

На старті проєкту оцифрування одеських місць для паркування клієнти ПриватБанку мають можливість оплатити через Privat24 послуги з паркування за наступними локаціями:

площа Привокзальна;

площа Катерининська;

вулиця Ланжеронівська (від вул. Пушкінської до вул. Гаванної);

вулиця Рішельєвська (від вул. Ланжеронівської до вул. Грецької);

вулиця Катерининська (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської);

вулиця Гаванна (від вул. Дерибасівської до пров. Маяковського);

вулиця Дерибасівська (від вул. Пушкінської до вул. Катерининської).

Перелік майданчиків для платного паркування з можливістю онлайн розрахунків через Privat24 буде постійно збільшуватися.