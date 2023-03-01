В Приват24 запустили нову процедуру ідентифікації клієнтів

Державний ПриватБанк запустив ідентифікацію нових клієнтів через Приват24 та сервіс державних послуг "Дія".

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Тепер після встановлення мобільного Приват24 нові клієнти можуть зручно підтягнути свої персональні документи з додатка "Дія", — роз'яснили в банку.

Після проходження ідентифікації необхідно буде відкрити Digital картку. Після цього новий клієнт зможе користуватися послугами банку.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк запустив для бізнесу можливість підготувати платежі в додатку навіть без інтернету. Доступ у додаток "Приват24 для бізнесу" без інтернет-з'єднання можливий за наявності біометрії як на пристрої, так і в самому додатку.