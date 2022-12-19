ПриватБанк запустил выплаты международных переводов IntelExpress в терминалах самообслуживания

Государственный ПриватБанк предоставил своим клиентам возможность получать международные денежные переводы IntelExpress в круглосуточном режиме через сеть терминалов самообслуживания банка.

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Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба банка.

"Для этого нужно только авторизироваться в терминале с помощью карты банка, выбрать в меню "Банковские услуги" сервис "Получить денежный перевод", переводы IntelExpress и ввести контрольный номер и данные перевода", - уточнили в финучреждении.

Выплата переводов IntelExpress на гривневую или валютную карту ПриватБанка в терминалах самообслуживания производится без комиссии.

Клиенты ПриватБанка могут также получать денежные переводы IntelExpress в евро (EUR) или долларах США (USD) непосредственно на счет или карточку – без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк и сервис международных переводов MoneyGram запустили возможность получать переводы прямым зачислением на гривневые счета ПриватБанка и банков-партнеров MoneyGram в Украине.

Кроме того, в начале мая ПриватБанк запустил интеграцию с другой системой онлайн-переводов – Payoneer.