В Украине запустили прямые денежные переводы MoneyGram на банковские карты

ПриватБанк и сервис международных переводов MoneyGram запустили возможность получать переводы прямым зачислением на гривневые счета ПриватБанка и банков-партнеров MoneyGram в Украине.

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Как сообщается в сообщении крупнейшего государственного банка, для получения перевода стоит лишь предоставить отправителю IBAN гривневой карточки украинского банка, а также имя и фамилию получателя латиницей. После отправки перевода деньги будут автоматически зачислены на карту, а клиент мгновенно получит уведомление о зачислении средств.

Автоматически зачисляться на карты ПриватБанка или других банков будет и денежная помощь украинцам от международных организаций, выплачиваемая через MoneyGram. Теперь украинцам не нужно ждать контрольного номера перевода от международной организации и обращаться в отделения банков для получения перевода.

В ПриватБанке говорят, что на его карточки переводы MoneyGram будут зачисляться автоматически в режиме 24/7/365, то есть даже в выходные и праздничные дни.

При этом скорость зачисления перевода MoneyGram на карты других украинских банков будет зависеть от работы системы электронных платежей Национального банка Украины и банка получателя: максимальный срок составляет до трех рабочих дней.

Напомним также, что в начале мая ПриватБанк запустил интеграцию с другой системой онлайн-переводов – Payoneer.

Источник фото: ua.depositphotos.com