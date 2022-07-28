В Україні запустили прямі грошові перекази MoneyGram на банківські картки

ПриватБанк та сервіс міжнародних грошових переказів MoneyGram запустили можливість отримувати перекази прямим зарахуванням на гривневі рахунки ПриватБанку та банків-партнерів MoneyGram в Україні.

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Як ідеться в повідомленні найбільшого державного банку, для отримання переказу варто лише надати відправнику IBAN гривневої картки українського банку, а також імʼя і призвище отримувача латиницею. Після відправки переказу гроші буде автоматично зараховано на картку, а клієнт миттєво отримає повідомлення про зарахування коштів.

Автоматично зараховуватися на картки ПриватБанку чи інших банків буде і грошова допомога українцям від міжнародних організацій, що виплачується через MoneyGram. Відтепер українцям не потрібно чекати на контрольний номер переказу від міжнародної організації та звертатися у відділення банків для отримання переказу.

В ПриватБанку кажуть, що на його картки перекази MoneyGram зараховуватимуться автоматично в режимі 24/7/365, тобто навіть у вихідні і святкові дні.

Натомість швидкість зарахування переказу MoneyGram на картки інших українських банків залежитиме від роботи системи електронних платежів Національного банку України та банку отримувача: максимальний термін становить до трьох робочих днів.

Нагадаємо також, що на початку травня ПриватБанк запустив інтеграцію з іншою системою онлайн-переказів - Payoneer.

Джерело фото: ua.depositphotos.com