Міжнародні грошові перекази: як вигідно та швидко відправити гроші під час війни

Системи міжнародних грошових переказів гарантують швидке пересилання коштів по всьому світі. Причому з цим завданням справляються не тільки банківські сервіси – Western Union, MoneyGram, SWIFT, – а й системи p2p-переказів, такі як PayPal. Delo.ua з'ясувало, хто і на яких умовах сьогодні доставляє гроші як в Україну, так і за кордон.

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Кожна система миттєвих платежів має свої особливості, обмеження та тарифи. Але принцип роботи майже у всіх однаковий. Ввів необхідні реквізити та суму, вказав валюту переказу та відправив гроші за вирахуванням комісії.

Але оскільки Україна вже понад чотири місяці живе в умовах воєнного стану, системи грошових переказів у нашій країні працюють з певними обмеженнями. Вони закріплені постановою Національного банку №18 від 24 лютого 2022 року (із доповненнями та змінами).

Відправлення грошей за кордон через банківські системи миттєвих переказів практично закрите. Через той самий Western Union і та інші системи можна пересилати гроші тільки на лікування в медичних закладах іноземних держав; на транспортування хворих чи репатріацію тіла померлого; на оплату навчання у закордонних вузах; на виплату аліментів. Відправлення коштів за кордон через p2p-системи можливе, але теж із застереженням: максимальна сума переказу не може перевищувати 100 тис. грн. (в еквіваленті).

Натомість, приймати кошти з-за кордону в Україні можна без проблем. Важлива особливість – при зарахуванні переказу на рахунок у банку фізособа має право щодня знімати еквівалент 30 тис. грн. в іноземній валюті або конвертувати отримані кошти в гривню, і потім знімати до 100 тис. грн. в день.

Ще один важливий момент. Якщо сума переказу не перевищує еквіваленту 400 тис. грн., рахунок у банку не потрібен. В іншому випадку доведеться не тільки відкрити рахунок, а й надати документи, що підтверджують цільове призначення переказу. Наприклад, що гроші підуть на оплату навчання дитини за кордоном або на лікування близького родича.

Розберемося, як міжнародні перекази працюють зараз, і які умови виставляють банки та платіжні системи.

Western Union

Одна з найбільших систем миттєвих грошових переказів у світі. Western Union (WU) представлена в 200 країнах, до її мережі входить півмільйона точок прийому та видачі платежів. Відправити, так само як і отримати кошти, можна у відділенні банку, банкоматі, або через систему онлайн-банкінгу. Трансакції можливі у доларах чи євро. У межах нашої країни пересилати кошти по WU дозволяється лише у гривні.

Плата за переказ прив'язана до суми (чим вона більша, тим комісія нижча), і залежить від країни, до якої/з якої здійснюється трансфер. Наприклад, при відправленні 250 дол. до країн ЄС доведеться заплатити фіксовану комісію у розмірі 5 дол. При пересиланні в Україну 1000 євро комісія становитиме 20 євро. Але в окремих випадках комісія може сягати 20-25%.

Перекази WU практично миттєві, гроші надходять протягом кількох хвилин.

Порядок відправлення/отримання: для відправки через відділення банку необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), вказати реквізити одержувача та країну проживання, внести суму, сплатити комісію.

Для отримання переказу у відділенні банку необхідно пред'явити паспорт та ІПН, вказати дані відправника та повідомити унікальний код переказу.

Валюти переказів: долар, євро, гривня.

Комісія: 0,75-2% суми переказу (у середньому).

MoneyGram

По суті це аналог попередньої системи. За винятком того, що вона не здійснює відправлення платежів територією України. Moneygram має понад 350 тис. точок обслуговування більш ніж у 200 країнах світу. У межах нашої країни система має у своєму розпорядженні мережу з 14 тис. пунктів, в яких можна відправити або отримати гроші.

Валютою переказу може бути долар чи євро. Адресної прив'язки немає. Тобто, можна прийти до будь-якої точки обслуговування в будь-якому населеному пункті, і переслати або отримати гроші.

На відміну від WU, MoneyGram не має плутанини з комісіями. Наприклад, якщо переказувати гроші в Україну, доведеться заплатити за кожну операцію в межах 1% суми. Якщо відправляти кошти до країн далекого зарубіжжя (скажімо, до США чи Канади), комісія може сягати 3%.

Гроші надходять одержувачу швидко, зазвичай хвилин через 5-10.

Порядок відправлення/отримання: для відправки через відділення банку необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), вказати реквізити одержувача та країну проживання, внести суму, сплатити комісію.

Для отримання переказу у відділенні банку необхідно пред'явити паспорт та ІПН, вказати дані відправника та повідомити унікальний код переказу.

Валюти переказів: долар, євро.

Тарифи: 1-3% суми переказу (у середньому).

RIA Money Transfer

Ця система входить до трійки лідерів серед сервісів грошових переказів. Вона функціонує у 165 країнах, кількість її пунктів обслуговування перевищує 500 тис. Правила RIA дуже схожі на умови двох попередніх систем. Відправляти та отримувати гроші можна в доларах та євро, адресна прив'язка відсутня. Переказ доступний до виплати через 10 хвилин після надсилання.

У той же час, RIA має перевагу у вигляді лояльних тарифів на перекази до Польщі, Греції, Латвії та Литви (не більше 1,3% суми), а також у деякі країни Азії – Китай, Гонконг та ОАЕ (до 1,1% суми).

Комісію за переклад традиційно оплачує відправник.

Порядок відправлення/отримання: для відправки через відділення банку необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), вказати реквізити одержувача та країну проживання, внести суму, сплатити комісію.

Для отримання переказу у відділенні банку необхідно пред'явити паспорт та ІПН, вказати дані відправника та повідомити унікальний код переказу.

Валюти переказів: долар, євро.

Тарифи: 0,8-2,5% суми переказу (у середньому).

SEPA

Система грошових переказів SEPA є зручною для тих ситуацій, коли потрібно відправити гроші з країн Євросоюзу до України. Головний недолік у тому, що із системою SEPA працює невелика кількість українських банків, це переважно середні та дрібні фінустанови. Крім того, на здійснення операції потрібно значно більше часу. Щонайменше доба. А іноді гроші надходять одержувачу і через 3-5 днів.

У той же час, переклади SEPA дешевші порівняно зі згаданими системами. Комісія не перевищує 5 євро та не залежить від суми платежу. До речі, для відправки коштів навіть не потрібно витрачати час на похід до відділення банку. Операцію можна провести через інтернет-банкінг чи мобільний додаток свого банку. Одержувач в Україні "бачить" гроші на своїй карті, після чого він може нею розраховуватись чи зняти кошти у банкоматі. Як зручніше.

Порядок відправлення/отримання: відправник у ЄС створює онлайн-платіж, вказуючи реквізити одержувача, IBAN його рахунку та суму переказу. Гроші зараховуються безпосередньо на банківську картку отримувача.

Валюта переказів: євро.

Тарифи: 0-5 євро за кожну операцію.

PayPal

Навряд чи хтось буде сперечатися з тим, що PayPal – найпопулярніша у світі система небанківських переказів (p2p). До кінця 2021 року вона обслуговувала 426 млн. клієнтів у 200 країнах.

Але донедавна система в Україні функціонувала в усіченому форматі. Українці могли лише відправляти кошти зі своїх PayPal-гаманців та оплачувати з них покупки у зарубіжних онлайн-магазинів. А ось приймання коштів було заблоковано.

Тепер PayPal в Україні працює в обидві сторони. Причому перелік валют не обмежується доларом та євро, також доступні фунт-стерлінгів та канадський долар. Ще одна приємна новина – відсутність комісії для українців та для тих, хто відправляє гроші на українські рахунки. Стандартна комісія для міжнародних трансакцій (такими вважаються всі операції за межами США) – 5%, але не більше ніж 4,99 дол. за переказ.

Для того, щоб почати користуватися PayPal, необхідно пройти просту реєстрацію (вказати особисті дані, країну проживання, придумати логін та пароль), щоб отримати персональний гаманець, і прив'язати до нього карту будь-якого українського банку.

За швидкістю обробки платежів PayPal не поступається банківським системам, і переказ буде доступний через кілька хвилин після відправки.

Порядок відправки/отримання: відправник заходить у свій гаманець, створює новий платіж, у якому вказує e-mail, до якого прив'язаний гаманець одержувача, та суму переказу. Отримувач зі свого гаманця PayPal може вивести переказ на банківську картку.

Валюта переказів: долар, євро, фунт-стерлінгів, канадський долар.

Тарифи: 5% суми платежу.