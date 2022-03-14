НБУ повернув обмеження на вивезення валюти за кордон

Національний банк знову встановив ліміти на переміщення за кордон готівки у валюті. Про це повідомляє пресс-служба регулятора.

Тепер українці мають надавати відповідні документи при переміщенні за кордон валютних цінностей на суму, що еквівалентна 10 тисяч євро або більше. Зокрема, необхідні документи про зняття готівки з власних рахунків або для придбання банківських металів.

За наявності в українців коштів, еквівалент яких перевищує встановлений ліміт, на кордоні необхідно надати документи: довідку про зняття готівки з власних (особистих) рахунків; валютно-обмінну квитанцію; довідку про придбання банківських металів.

У НБУ зазначають, що таке рішення ухвалено для запобігання виведення капіталу за кордон.

Раніше Нацбанк України послабив та уточнив перелік обмежень на валютному ринку, введених для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни у зв'язку із запровадженням військового становища.

А з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівки з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч грн на день. При цьому з 24 лютого, після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Нацбанк припинив роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами.