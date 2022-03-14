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Политика
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НБУ вернул ограничения на вывоз валюты за границу

евро
Евро. Фото: pixabay.com

Национальный банк вновь установил лимиты на перемещение за предел наличных средств в валюте. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь украинцы должны предоставлять подтверждающие документы при перемещении за границу валютных ценностей на сумму, которая в эквиваленте составляет 10 тысяч евро или более. В частности, необходимы документы о снятии наличных с собственных счетов или для приобретения банковских металлов.

При наличии у украинцев средств, эквивалент которых превышает установленный лимит, на границе необходимо предоставить документы:

  • справку о снятии наличных с собственных (личных) счетов;
  • валютно-обменную квитанцию;
  • справку о приобретении банковских металлов.

В НБУ отмечают, что такое решение принято для предотвращения вывода капитала за границу.

Ранее Нацбанк Украины ослабил и уточнил список ограничений на валютном рынке, введенных для обеспечения надежного и стабильного функционирования денежной системы страны в связи с введением военного положения.

А с 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тысяч грн в день. При этом с 24 февраля, после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Автор:
Сергей Горелов