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В Украине упростили вырубку деревьев для строительства оборонительных рубежей: какие процедуры изменили

древесина
Украина упростила вырубку деревьев для фортификаций / Shutterstock

В Украине ускорят обустройство оборонных рубежей в приграничных районах. Документы на вырубку деревьев для строительства фортификаций будут рассматриваться в течение двух рабочих дней, а в неотложных случаях позволят проводить рубки без лесорубного билета.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Изменения касаются территорий вдоль границы с Россией и Беларусью и должны сократить задержки при выполнении оборонных работ.

"В условиях изменения оперативной обстановки силы обороны должны получать возможность максимально быстро обустраивать необходимые рубежи и инженерные сооружения", - подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Как изменят правила вырубки деревьев

Если деревья нужно вырубить для строительства и содержания фортификаций, ограждений, пограничных знаков, просек или соответствующих коммуникаций, решение о выдаче лесорубного билета будет принято в течение двух рабочих дней после получения заявления.

Также урегулирован порядок неотложных рубок в случае изменения оперативной обстановки. На территориях активных боевых действий и других определенных решениями областных советов обороны приграничных территориях силы обороны смогут вырубать и вывозить деревья и кустарники без лесорубного билета. В таких случаях также можно не проводить предварительные обследования комиссиями.

Эти работы необходимы для создания оборонительных рубежей, природных барьеров и препятствий, которые будут затруднять передвижение противника.

Новые правила должны позволить быстрее проводить инженерные работы там, где в этом нуждается ситуация безопасности.

Напомним, Кабмин обновил порядок заготовки древесины во время военного положения и в течение года после его завершения. Новые правила будут действовать для всех лесов страны, кроме горных районов Карпат.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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