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Больше древесины для фронта и экономики: Кабмин изменил правила вырубки лесов

древесина
Кабмин изменил правила вырубки лесов / Freepik

Кабинет Министров Украины обновил порядок заготовки древесины во время военного положения и в течение года после его завершения. Новые правила будут действовать для всех лесов страны, кроме горных районов Карпат. Главная цель перемен – упростить заготовку леса для нужд армии и экономики, но при этом сохранить природу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Правительство разрешило лесным хозяйствам не относить древесину, которую они получили при санитарной очистке леса, к общим ежегодным лимитам главной вырубки. Благодаря этому государственные предприятия смогут поставлять на рынок более ликвидной древесины. Это сырье пойдет на нужды вооруженных сил Украины, общин и бизнеса.

Однако для защиты экологии были введены ограничения. Если из-за новых правил фонд спелых деревьев уменьшится на 30% или больше, лимиты на вырубку обязательно пересчитают и уменьшат. Кроме того, после любой вырубки лесники обязаны взорвать новые деревья.

По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, постановление позволит более эффективно использовать лесные ресурсы в условиях войны и обеспечит баланс между экономикой и охраной окружающей среды.

Меньше бюрократии и более четкие правила

Кроме дополнительной заготовки документ вводит ряд системных изменений для лесной отрасли:

  • Правительство четко расписало, как именно ликвидировать последствия боевых действий в лесах и проводить санитарное оздоровление деревьев.
  • Установлены строгие возрастные границы для проведения рубок ухода и критерии, какие именно деревья можно срезать, а какие ценны и должны расти дальше.
  • Появился новый вид деятельности – рубка редколесья, а при списании старых плантаций теперь обязательно проводить сплошную вырубку с немедленным возобновлением леса.
  • Лесники смогут быстро исправлять технические ошибки в электронных лесорубных билетах через платформу ЭкоСистема и Портал Действие.

В правительстве ожидают, что это уменьшит лишнюю бюрократию, принесет дополнительные деньги в бюджет и поможет бесперебойно снабжать страну сырьем во время войны.

Напомним, рекордная заготовка столкнулась со слабым спросом, из-за чего деревообработчики сокращают закупки. Государственное предприятие "Леса Украины" в 2026 году значительно нарастило объемы вырубки и планировало выставить на торги рекордные партии сырья, однако из-за падения спроса на рынке древесина начала накапливаться на складах, что заставило пересматривать условия ее продажи.

Автор:
Максим Кольц