Більше деревини для фронту та економіки: Кабмін змінив правила вирубки лісів

Кабінет Міністрів України оновив порядок заготівлі деревини на час воєнного стану та протягом року після його завершення. Нові правила діятимуть для всіх лісів країни, окрім гірських районів Карпат. Головна мета змін — спростити заготівлю лісу для потреб армії та економіки, але при цьому зберегти природу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Уряд дозволив лісовим господарствам не зараховувати деревину, яку вони отримали під час санітарного очищення лісу, до загальних щорічних лімітів головної вирубки. Завдяки цьому державні підприємства зможуть постачати на ринок більше ліквідної деревини. Ця сировина піде на потреби Збройних Сил України, громад та бізнесу.

Проте для захисту екології ввели обмеження. Якщо через нові правила фонд стиглих дерев зменшиться на 30% або більше, ліміти на вирубку обов'язково перерахують і зменшать. Крім того, після будь-якої вирубки лісники зобов'язані висадити нові дерева.

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, постанова дозволить ефективніше використовувати лісові ресурси в умовах війни та забезпечить баланс між економікою та охороною довкілля.

Менше бюрократії та чіткіші правила

Окрім додаткової заготівлі, документ запроваджує низку системних змін для лісової галузі:

Уряд чітко розписав, як саме ліквідовувати наслідки бойових дій у лісах та проводити санітарне оздоровлення дерев.

Встановлено суворі вікові межі для проведення рубок догляду та критерії, які саме дерева можна зрізати, а які є цінними й мають рости далі.

З'явився новий вид діяльності — рубка рідколісся, а при списанні старих плантацій тепер обов'язково проводити суцільну вирубку з негайним відновленням лісу.

Лісники зможуть швидко виправляти технічні помилки в електронних лісорубних квитках через платформу "ЕкоСистема" та Портал Дія.

В уряді очікують, що це зменшить зайву бюрократію, принесе додаткові гроші до бюджету та допоможе безперебійно забезпечувати країну сировиною під час війни.

Нагадаємо, рекордна заготівля зіштовхнулася зі слабким попитом, через що деревообробники скорочують закупівлі. Державне підприємство "Ліси України" у 2026 році значно наростило обсяги вирубки та планувало виставити на торги рекордні партії сировини, проте через падіння попиту на ринку деревина почала накопичуватися на складах, що змусило переглядати умови її продажу.