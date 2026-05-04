В Україні планують змінити правила для деревообробки: фокус на переробці та обмеженні експорту сировини

Деревина
Держава і бізнес шукають баланс між експортом деревини, екологією та розвитком внутрішньої переробки / Depositphotos

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з бізнесом напрацьовує рішення для розвитку деревообробної та меблевої галузей, роблячи ставку на глибоку переробку, обмеження експорту кругляка та адаптацію до стандартів ЄС. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Мінекономіки.

У центрі уваги — доступ бізнесу до сировини, баланс обсягів заготівлі з екологічними вимогами та формування довгострокової стратегії розвитку галузі до 2030 року.

Уряд уже реалізує низку кроків для стабілізації ринку. Зокрема, оновлено операційний план Стратегії управління лісами до 2035 року, триває імплементація європейського регламенту щодо запобігання знелісенню (EUDR), а також впроваджуються цифрові інструменти контролю, такі як електронний лісорубний квиток із геолокацією.

Окремий акцент — на реформі управління галуззю, зокрема трансформації державного підприємства "Ліси України", а також забезпеченні стабільного доступу внутрішнього ринку до лісоматеріалів.

За словами Тараса Висоцького – заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, ключове завдання держави — створити передбачувані умови для бізнесу, які дозволять інвестувати у модернізацію та глибоку переробку. Йдеться про розвиток виробництва продукції з високою доданою вартістю, зокрема меблів, а також посилення експортних позицій України.

Очікується, що за результатами консультацій із бізнесом Мінекономіки сформує конкретний план підтримки галузі. Серед пріоритетів — стимулювання інвестицій, розширення внутрішньої переробки та узгодження регуляторної політики з вимогами ЄС.

Нагадаємо, що раніше Європейська Бізнес Асоціація заявила про критичний дефіцит деревини в Україні та закликала державу забезпечити повну прозорість ринку, посилити контроль торгів і закрити законодавчі прогалини, що дозволяють обіг сировини поза відкритими процедурами.

Автор:
Лариса Крупко