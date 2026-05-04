Читати українською

В Украине планируется изменить правила для деревообработки: фокус на переработке и ограничении экспорта сырья

Древесина
Государство и бизнес ищут баланс между экспортом древесины, экологией и развитием внутренней переработки / Depositphotos

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с бизнесом нарабатывает решения для развития деревообрабатывающей и мебельной отраслей, делая ставку на глубокую переработку, ограничение экспорта булыжника и адаптацию к стандартам ЕС.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Минэкономики.

В центре внимания – доступ бизнеса к сырью, баланс объемов заготовки с экологическими требованиями и формирование долгосрочной стратегии развития отрасли до 2030 года.

Правительство уже реализует ряд шагов по стабилизации рынка. В частности, обновлен операционный план Стратегии управления лесами до 2035 года, продолжается имплементация европейского регламента по предотвращению обезлесения (EUDR), а также внедряются цифровые инструменты контроля, такие как электронный лесорубный билет с геолокацией.

Отдельный акцент - на реформе управления отраслью, в частности трансформации государственного предприятия "Леса Украины", а также обеспечении стабильного доступа внутреннего рынка к лесоматериалам.

По словам Тараса Высоцкого – заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, ключевая задача государства – создать предполагаемые условия для бизнеса, которые позволят инвестировать в модернизацию и глубокую переработку. Речь идет о развитии производства продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, мебели, а также усилении экспортных позиций Украины.

Ожидается, что по результатам консультаций с бизнесом Минэкономики сформирует конкретный план поддержки отрасли. Среди приоритетов – стимулирование инвестиций, расширение внутренней переработки и согласование регуляторной политики с требованиями ЕС.

Напомним, что ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила о критическом дефиците древесины в Украине и призвала государство обеспечить полную прозрачность рынка, усилить контроль торгов и закрыть законодательные пробелы, разрешающие оборот сырья вне открытых процедур.

Автор:
Лариса Крупко