ЕБА требует прозрачного рынка древесины из-за критического дефицита сырья

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в государственные органы с призывом устранить нормативные пробелы, позволяющие реализовывать древесину вне открытых аукционов. Бизнес заявляет, что действующая практика усугубляет дефицит сырья для деревообрабатывающей отрасли и искажает конкуренцию на рынке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА .

По данным ассоциации, украинские деревообрабатывающие предприятия сейчас сталкиваются с критической нехваткой древесины и готовы закупать большие объемы по рыночным ценам. В то же время, часть ресурсов, по оценкам экспертов, продается через прямые договоры, а не через организованные товарные рынки.

Несмотря на то, что древесина включена в список товаров, которые в соответствии с правительственным постановлением №1433 должны реализовываться исключительно через организованные рынки, отдельные агролесохозяйственные предприятия продолжают продавать значительные объемы в обход открытых торгов.

В результате, как отмечает бизнес, каждый год сотни тысяч кубометров древесины выбывают с прозрачного рынка. Это ограничивает равный доступ украинских производителей к сырью и создает дополнительное давление на цены.

В отрасли предупреждают, что дефицит ресурсов уже затрудняет исполнение экспортных контрактов и обязательств на внутреннем рынке. Кроме того, недостаток предложения провоцирует стремительный рост цен, что снижает конкурентоспособность отечественных предприятий.

Бизнес также отмечает, что увеличение объемов легальной заготовки и прозрачной продажи древесины позволит лучше загрузить существующие производственные мощности и создать условия для новых инвестиций в модернизацию производства.

Среди ключевых предложений ЕБА — внесение изменений в законодательство для четкого механизма контроля и ответственности за нарушение требования обязательной продажи древесины через биржевые торги.

Еще в прошлом году ЕБА выражала обеспокоенность по поводу отдельных положений обновленного законопроекта №13227 "О рынке древесины". Эксперты считают, что предложенные документом изменения могут создать неравные условия для участников рынка, а также содержат ряд рисков для функционирования деревообрабатывающей отрасли.