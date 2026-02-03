- Категория
Продажи за год составили почти 30 млрд грн: кто закупает древесину "Лесов Украины"?
ГП "Леса Украины" по итогам 2025 года продало древесины почти на 30 млрд грн. Рейтинг крупнейших покупателей возглавила компания “Цунами”, которая единственная потратила на закупки более 1 млрд грн.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.
Рынок древесины
Компания "Цунами" стала единственным участником рынка, потратившим на закупку лесоматериалов более 1 млрд грн. Еще три ведущих деревообрабатывающих предприятия - "Свисс Кроно", "Украинские лесопильные" и "Одек" Украина" - приобрели древесины на сумму более 900 млн грн каждое.
Объем закупок более 500 млн грн также зафиксирован у шести участников рынка:
- ООО "Бренвель";
- ЧП "Тайфун-плюс";
- ООО "УХЛК";
- ФЛП Крупский Роман Андрианович;
- ООО "Кроноспан Ровно";
- ООО "Кроноспан УА".
По видам продукции, Цунами, Тайфун-плюс и ФЛП Крупский Роман Андрианович специализируются на закупке дуба.
"Украинские лесопильные", "Бренвель" и "УХЛК" - крупнейшие игроки в сегменте деловой сосны.
Компания «Одек Украина» занимает ведущие позиции в сегменте ольхи и березы, которые используются для производства фанеры. В то же время "Свисс Кроно", "Кроноспан Ровно" и "Кроноспан УА" преимущественно закупают дровяную древесину, специализируясь на производстве плитной продукции, в частности, древесностружечных плит (ДСП).
Напомним, цены на топливные дрова для населения и социальной сферы будут оставаться неизменными до завершения отопительного сезона.
Ранее также сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.