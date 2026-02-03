Запланована подія 2

Продажи за год составили почти 30 млрд грн: кто закупает древесину "Лесов Украины"?

Крупнейшие покупатели лесоматериалов в Украине. / Леса Украины

ГП "Леса Украины" по итогам 2025 года продало древесины почти на 30 млрд грн. Рейтинг крупнейших покупателей возглавила компания “Цунами”, которая единственная потратила на закупки более 1 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Рынок древесины

Компания "Цунами" стала единственным участником рынка, потратившим на закупку лесоматериалов более 1 млрд грн. Еще три ведущих деревообрабатывающих предприятия - "Свисс Кроно", "Украинские лесопильные" и "Одек" Украина" - приобрели древесины на сумму более 900 млн грн каждое.

Объем закупок более 500 млн грн также зафиксирован у шести участников рынка:

  • ООО "Бренвель";
  • ЧП "Тайфун-плюс";
  • ООО "УХЛК";
  • ФЛП Крупский Роман Андрианович;
  • ООО "Кроноспан Ровно";
  • ООО "Кроноспан УА".

По видам продукции, Цунами, Тайфун-плюс и ФЛП Крупский Роман Андрианович специализируются на закупке дуба.

"Украинские лесопильные", "Бренвель" и "УХЛК" - крупнейшие игроки в сегменте деловой сосны.

Компания «Одек Украина» занимает ведущие позиции в сегменте ольхи и березы, которые используются для производства фанеры. В то же время "Свисс Кроно", "Кроноспан Ровно" и "Кроноспан УА" преимущественно закупают дровяную древесину, специализируясь на производстве плитной продукции, в частности, древесностружечных плит (ДСП).

Напомним,   цены на топливные дрова для населения   и социальной сферы будут оставаться неизменными до завершения отопительного сезона.

Ранее также сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Автор:
Ольга Опенько