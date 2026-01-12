Запланована подія 2

Ажиотажа нет: "Леса Украины" накопили на складах более 220 тысяч кубов дров

дрова
Ажиоатжного спроса на дрова нет. / Freepik

Пока энергосистема страны проходит испытание на прочность, лесоводы отчитываются о готовности к любым сценариям. Сегодня на складах ГП "Леса Украины" сосредоточено более 220 тыс. м³ дров для обеспечения для населения, соцсферы и военных твердым топливом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Несмотря на то, что логистика остается крайне усложненной, заготовка топлива не останавливается ни на день. Склады постоянно пополняются.

Спрос и предложение

Несмотря на длительные отключения света, ажиотажного спроса на древесину пока нет. С начала года лесными хозяйствами было реализовано только 15 тыс. м³ дров.

"Поэтому без всяких сомнений дров Украине хватит", - уверяют в государственном предприятии.

Приоритет - военные и соцсфера

Поставка топлива для нужд ВСУ производится в полном объеме согласно контрактам. Лесовики готовы мгновенно нарастить объемы отгрузок, если у защитников возникнет такая потребность. Также в приоритете остается обеспечение больниц, школ и других объектов социальной инфраструктуры.

Ценовая политика

Главная положительная новость для людей – стабильность цен. Как и было обещано ранее, стоимость "социальных дров" будет оставаться неизменной до самого завершения отопительного сезона. Однако специалисты советуют не ждать критических моментов: "Советуем домохозяйствам начинать думать о следующем сезоне и заранее пополнять запасы".

Напомним, правительство овалило решение о продлении режима лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди будет действовать весь 2026 год. Это позволит сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки.

Автор:
Татьяна Ковальчук