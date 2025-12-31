Кабмин продлил ограничение экспорта леса и металлолома до конца 2026 года: почему это важно

Правительство приняло решение о продлении режима лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди будет действовать весь 2026 год. Это позволит сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Ограничение для металлолома

Как отметила Свириденко, металлолом является критически важным сырьем для украинской металлургии и литейной отрасли.

Несмотря на войну, спрос на него растет, ведь именно из этого сырья изготавливают продукцию для оборонного сектора и будущего восстановления разрушенных городов. Ранее значительная часть металлолома вывозилась транзитом в третьи страны, не принося Украине никакой добавленной стоимости.

Внутренняя переработка, напротив, обеспечивает рабочие места, налоговые поступления и продукцию, необходимую для обороны и восстановления. Кроме того, использование лома в металлургическом производстве уменьшает выбросы СО2, что критически важно для нашей интеграции в европейскую экономику.

Запрет на экспорт леса

Ситуация с древесиной не менее острая. Боевые действия значительно сократили объемы лесозаготовки, из-за чего украинские деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья и вынужденно простаивают. Кроме того, для многих деревенских общин дрова остаются ключевым ресурсом для отопления зимой.

"Продолжение ограничений на экспорт сырья поддерживает украинское производство, уменьшает давление на окружающую среду и укрепляет энергетическую безопасность общин", — отметила глава правительства.

Напомним, 31 октября Кабмин по запросу бизнеса принял важное решение — временно запретил экспорт необработанной древесины. Решение принято после поездки в Ровенскую область, и является необходимым шагом для обеспечения потребностей граждан в зимний период, сохранения рабочих мест на украинских предприятиях и уменьшения экологической нагрузки.