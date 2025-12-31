Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року: чому це важливо

Уряд увалив рішення про продовження режиму ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді діятиме увесь 2026 рік. Це дозволить зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Обмеження для металобрухту

Як зазначила Свириденко, металобрухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузей.

Попри війну, попит на нього лише зростає, адже саме з цієї сировини виготовляють продукцію для оборонного сектору та майбутньої відбудови зруйнованих міст. Раніше значна частина брухту вивозилася транзитом до третіх країн, не приносячи Україні жодної доданої вартості.

Внутрішня переробка, навпаки, забезпечує робочі місця, податкові надходження та продукцію, необхідну для оборони й відбудови. Крім того, використання брухту в металургійному виробництві зменшує викиди СО2, що є критично важливим для нашої інтеграції в європейську економіку.

Заборона на експорт лісу

Ситуація з деревиною не менш гостра. Бойові дії значно скоротили обсяги лісозаготівлі, через що українські деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини й вимушено простоюють. Крім того, для багатьох сільських громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення взимку.

"Продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад", — зазначила очільниця уряду.

Нагадаємо, 31 жовтня Кабмін на запит бізнесу ухвалив важливе рішення — тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Рішення прийнято після поїздки на Рівненщину, і є необхідним кроком для забезпечення потреб громадян у зимовий період, збереження робочих місць на українських підприємствах та зменшення екологічного навантаження.