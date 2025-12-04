Український ринок металобрухту стане дефіцитним у 2026 році – ЗМІ

У наступному році очікується дефіцит на ринку металобрухту України. Металургійні компанії вже оголосили про свої плани збільшити виплавку сталі, проте забезпечити їх сировиною не зможуть ані брухтозаготівельники, ані списана військова техніка Міноборони, ані поставки від "Укрзалізниці", що пропонують в уряді для збалансування ринку.

Про це йдеться у статті РБК-Україна "Дефіцитний ринок брухту. Як забезпечити металургів сировиною на 2026 рік?".

Як зазначає видання, баланс ринку металобрухту був у центрі уваги учасників конференції Української асоціації вторинних металів ("УАВтормет"), яка відбулася 28 листопада. "Під час заходу представники металургійних заводів зазначили, що вже у наступному році на ринку брухту буде дефіцит. Голова правління "Інтерпайп Дніпровтормет" Валентин Макаренко сказав, що завод "Інтерпайп Сталь", після тимчасової, вимушеної, аварійної зупинки, планує у грудні відновити виплавку сталі, а в наступному році – надолужити втрачені обсяги та збільшити виробництво", - говориться у статті.

Плани щодо збільшення випуску сталі має також група "Метінвест". Генеральний директор компанії "Метінвест-Ресурс" Іван Ковалевський сказав, що у 2026 році планується збільшити виробництво на 300-500 тисяч тонн.

"Метінвест" має плани щодо збільшення випуску сталі. Фото: "Метінвест"

"Дефіцит металобрухту носить не ситуативний, а структурний характер, сказав заступник директора аналітичної компанії "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк. Обсяг заготівлі брухту з початку повномасштабного вторгнення впав у два рази із 4 до менше ніж 2 млн тонн на рік. Однією з причин є тимчасова втрата промислових регіонів на сході та півдні країни", - цитує видання експерта.

"У нас може виникнути дуже велике напруження з брухтом, щоб наростити заготівлю, треба інвестувати в обладнання", - сказав Поважнюк та додав, що заготівля брухту потребує окремого майданчика для його підготовки та зберігання, техніки, навченої бригади для порізки та складання металобрухту.

З початку повномасштабного вторгнення, потужним джерелом для наповнення ринку брухту чорних металів мав би стати військовий брухт, нагадує РБК-Україна. Пошкоджена, списана військова техніка та інше обладнання мають стати сировиною для виробництва нової сталі. Проте, з реалізацією військового брухту є серйозні проблеми.

Відповідаючи на питання представників металургійних заводів про обсяги заготівлі та реалізації брухту, представник Міністерства оборони сказав, що загальні запаси чорних та кольорових металів на балансі відомства не перевищують 20-25 тисяч тонн.

"У нас до 20 тисяч тонн (загальні запаси, які постійно підтримуються на такому ж рівні - ред.). Ми реалізували у цьому році 11,5 тисяч тонн", - сказав він та додав, що у відомстві не вистачає робочих рук для підготовки брухту.

Поки, план Міноборони по заготівлі брухту на 2026 рік - близько 10 тисяч тонн. Навіть, коли гостра фаза війни буде завершена, в міністерстві не можуть гарантувати зростання обсягів заготівлі брухту. "У нас не буде сотні тисяч тонн навіть… Щодо утилізації майна, яке буде після гострої фази, основним питанням буде вибухонебезпека", - пояснив представник Міноборони.

Іншим потенційним джерелом брухту чорних металів залишається "Укрзалізниця". Як повідомила заступник директора Департаменту майнової політики АТ "Укрзалізниця" Тетяна Аксьоненко, на сьогодні запаси брухту на майданчиках компанії становлять близько 250 тисяч тонн. Кожного року додається ще біля 100 тисяч ресурсу.

На майданчиках "Укрзалізниці" залишаються сотні тисяч тонн брухту. Фото: УЗ

Проте, в компанії не вистачає працівників, щоб майно, яке підлягає списанню, було належним чином підготовлене до реалізації. "Наступного року буде до 10 тисяч вагонів на виключення. Ми розуміємо, що у нас фізично немає ні людей, ні можливостей це порізати, тому ми пропрацьовуємо механізм продажу цього рухомого складу як металобрухту", - сказала Аксьоненко, додавши, що у найкращі роки "Укрзалізниця" могла різати 4 тисячі вагонів на рік.

Спікер зазначила, що у наступному році компанії треба було б продати близько 250 тисяч тонн брухту (150 тисяч запасів та 100 тисяч нового брухту) та визнала, що такий обсяг компанія "навряд чи подужає".

"Потенційні додаткові джерела брухту (Міноборони та "Укрзалізниця"), які раніше оцінювалися асоціацією "УАВтормет" у 500 тисяч тонн на рік, насправді можуть забезпечити лише до 40 тисяч тонн ресурсу на рік (10-15 військового і 25 тисяч залізничного брухту). Обсяг цих двох джерел становить лише 2% в структурі загальної заготівлі. Таким чином, ресурс Міноборони та "Укрзалізниці" не вирішує проблеми дефіциту металобрухту, а завищені оцінки не дають можливості реально оцінити потенціал цих джерел, вводить в оману учасників бізнес-процесів та державні органи при прийнятті рішень. Отже, баланс ринку металобрухту на 2026 рік залишається дефіцитним, який з часом може поглиблюватися", - констатує видання РБК-Україна.

Для вирішення цього питання, в середині листопада Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розробило проект постанови Кабміну, яка регулює обсяг квот на експорт-імпорт товарів у наступному році. В Мінекономіки пропонують встановити квоту на експорт брухту у наступному році на нульовому рівні, що дозволить втримати всередині країни дефіцитну сировину.